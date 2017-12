/ La Navidad y el Año Nuevo se acercan y muchos peruanos se preparan para celebrarla con el uso de juegos pirotécnicos que, para las mascotas, resulta muy perjudicial alterando su paz y tranquilidad, y sufriendo desagradables accidentes domésticos.Pancho Cavero, médico veterinario, ofreció a Latina recomendaciones para cuidar de los perros, quienes son los más que sufren con el ruido al tener un sentido auditivo más desarrollado.Se sabe, que los canes pueden oír los decibeles que produce la pirotecnia hasta 50 veces más que el ser humano, por ejemplo.RECOMENDACIONES* Acostumbrarlos al sonido programando un video en donde se pueda escuchar los destellos de la pirotecnia teniendo en cuenta que el volumen debe ser moderado.* Medicarlo previa evaluación y supervisión de un médico veterinario. Las dosis deben ser las adecuadas para evitar efectos contrarios. Existen gotas que son administradas de acuerdo al peso del can.* Poner a la mascota una plaquita con su nombre y teléfono para que sea ubicado si huye del hogar tras la descarga. Para eludir esta situación, es importante cerrar las puertas y ventanas que impedirán que escape.* Hacer un vendaje para tranquilizarlos durante la pirotecnia. Se sabe que los animales se pueden alterar debido a la influencia de las sensaciones de presión sobre el sistema nervioso de las mascotas.* Colocar tampones de algodón en los oídos hasta donde haya presión. No olvidar retirarlos pues, de no ser así, ocasionarán una terrible otitis.Vea también 'Dog Houser' es la alternativa para dejar a tu mascotas si planeas viajar Esta es la tierna manera en que una niña y un oso se vuelven mejores amigos [VIDEO] Estudio confirma que los perros se comunican con nosotros mediante expresiones faciales ¿Los gatos le temen al mar? Este tierno minino te demuestra lo contrario [VIDEOS] Día del Cuy: ¿Conoces cuántas especies hay? [FOTOS]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi