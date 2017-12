/ Antes de que la temporada regular llegue a su final, el conjunto de los Leones del Caracas pudieran recibir una incorporacin de peso, algo que se podra decir que es un regalo del Nio Jess. Luego de la firma de Jhoulys Chacn con los Cerveceros de Milwaukee por dos aos y 15 millones de dlares, la gerencia de los melenudos no descarta el arribo del diestro. Jos Manuel Fernndez, gerente general del equipo, coment sobre las conversaciones con el grandeliga. Hemos estado en conversaciones desde mucho antes que firmara. Lo importante es que tanto Jhoulys como nosotros estamos en la misma pgina, confes el ejecutivo capitalino. Aunado al posible arribo del grandeliga, la gerencia de los Leones se sigue moviendo para tratar de reforzar al equipo de cara a la primera fase de postemporada. No solo por peloteros que militan en los otros siete equipos que conforman la liga, sino tambin por jugadores que juegan en los otras ligas del Caribe. Hay muchos escenarios ahorita sobre la mesa. Hay draft que se estn realizando en el Caribe en los prximos das, adems del que obviamente se va a realizar aqu en Venezuela . Tenemos muchos escenarios, pero lo importante es que se van a reforzar varias reas del equipo para la prxima semana. De manera que estemos bien reforzados para el prximo 2 de enero, confes Fernndez. En los prximos das, antes que termine la ronda regular ya debemos estar con varios movimientos sobre la mesa y esperando, obviamente el draft de ac. Pero la clave es que ya para la semana que viene estemos reforzados, argument el gerente. Jos Manuel no quiso dar detalles de cmo se reforzar el Caracas para la postemporada debido a los mltiples escenarios que se pueden presentar y la posicin en la que terminen. Todo depende, todo depende. Hay muchas por jugarse en la liga. Tienen que definirse los puestos de clasificacin, las listas de los peloteros de los equipos eliminados y eso tenemos que esperarlo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi