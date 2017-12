/ El fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner, dejó unas exigentes condiciones que los herederos de la millonaria editorial valorada en más de 36 millones de euros, deberán cumplir para poder recibir la gran fortuna. El empresario y editor de la revista para adultos, estableció una cláusula en su herencia que determina que los beneficiarios, su viuda Crystal Harris y sus hijos Christie, David, Marston y Cooper, no podrán recibir nada de su fortuna si usan drogas ilegales o tienen alguna dependencia con el alcohol, según lo reseñó el portal web People en español.El fundador de Playboy, quien falleció a los 91 años el pasado 27 de septiembre en su mansión de Playboy, estipuló en el documento que en el caso de salirle más hijos a posteriori de su muerte y no haber sido reconocidos previamente por él, no heredarán nada, “a cualquier persona que afirme ser hijo mío, incluido cualquier hijo concebido después de mi muerte, a menos que ese niño haya vivido conmigo en mi hogar y haya sido reconocido por mí como mi hijo”.Según lo adjuntado en el testamento si alguno de los administradores de la herencia piensa que hay alguien usando drogas o sustancias controladas, puede solicitar que se haga una prueba, de resultar positivo, puede solicitar tratamiento pero el dinero será suspendido hasta que ese heredero logre estar libre de sustancias.También puede leer: Catt Sadler renunció a E! Entertainment porque su compañero Jason Kennedy ganaba más (+Fotos)Hugh Hefner y su esposa Crystal Harris.Cooper Hefner hijo del fundador de PlayboyCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi