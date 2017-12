/ La sazón de la comida venezolana sigue rompiendo barreras y un ejemplo claro ocurrió en España con la realización, a pocos días de la Navidad, del primer Concurso La Mejor Hallaca de Barcelona 2017.Este Concurso se ha realizado durante siete años consecutivos en Madrid. Esta vez le tocó la oportunidad a la ciudad condal.Vane López Cruz, internacionalista egresada de la UCV, diseñadora de modas y cocinera que hace un año emigró a España, quedó en segundo lugar en la competencia. Comentó que desde hace tiempo seguía las noticias del concurso desde Caracas. Contó que esperaba llegar a participar, ya que desde niña siempre hacía hallacas con su familia en víspera de la Navidad."El año pasado me vine a vivir a Barcelona y no me imaginaba que harían el evento aquí. Mi sorpresa ha sido un día en el que vi una publicación de Bayron Sánchez donde recordaba que faltaban pocos días para cerrar las inscripciones para poder participar. En ese mismo momento le pedí las reglas solo por curiosidad", dijoLa venezolana se armó de valor y comenzó a trabajar en el Concurso, eliminando todos los obstáculos posibles y logró participar. "Conseguí una cocina prestada, me inscribí y fui al evento obteniendo el segundo lugar de la mejor hallaca de Barcelona y de toda España este #2017", afirmó entusiasmada.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi