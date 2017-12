/ .-Lugares impresionantes hay muchos en el mundo entero, pero estos que te mostraremos a continuación probablemente no sabías que existían.Foto: Swing en el fin del mundo / Tungurahua, Ecuador by telegraph Foto: Barco fantasma abandonado / Kentucky, Estados Unidos by telegraph Foto: Santuario de las Lajas / Nariño Colombia by telegraph Foto: Vale de Lua / Alto Paraíso de Goiás, Brasil by telegraph Foto: Bóveda Global de Semillas / Svalbard, Noruega by telegraph Foto: Kolmanskop / Decierto de Namib, Namibia by telegraph Foto: Lago Kaindy / Montañas Tian Shan, Kazajstán by telegraph Foto: Valle de géiseres / Península de Kamchatka, Rusia by telegraph Foto: Escaleras Ha’iku / Hawaii, Estados Unidos by telegraph Foto: Círculos de hadas / Desierto de Namib, Namibia by telegraph Foto: Cuevas de Longyou / Provincia de Zhejiang, China by telegraph Foto: Tanques de Playa Flamenco / Culebra, Puerto Rico by telegraph Foto: El ombligo del mundo / Isla de pascua, Chile by telegraph Foto: Coral Castle / Florida , Estados Unidos by telegraph Foto: Infierno / Grand Cayman, Islas Caimán by telegraphCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi