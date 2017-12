/ Cuatro personas murieron y un niño resultó herido de bala en diferentes incidentes registrados en las últimas horas en la ciudad de Mossoró, en el estado brasileño de Río Grande do Norte, donde los policías empezaron una huelga esta semana en demanda de salarios atrasados, informaron fuentes oficiales.Las víctimas fueron dos mujer es, un adolescente, un hombre y el hijo pequeño de este último, cuya vida al parecer no corre peligro y actualmente está ingresado en un hospital de la zona, según la Policía Militar.Los homicidios ocurrieron entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado, y hasta el momento ningún sospechoso ha sido detenido.Las mujer es estaban en la calle cuando fueron tiroteadas por un grupo, mientras que el hombre murió en el acto durante un asalto a su domicilio en el que su hijo resultó herido de bala, reseña EFE.El adolescente, que el próximo mes iba a cumplir 18 años, también fue víctima de unos criminales que llegaron hasta su casa y le dispararon.Por las calles de Mossoró, la segunda ciudad más grande del norteño estado de Río Grande do Norte, apenas patrullan el treinta por ciento de los efectivos policiales debido a la huelga que comenzó el pasado martes en toda la región, según dijo el coronel Eliause Moreira, comandante de la Policía Militar, citado por el portal G1.El resto de los agentes, así como el Cuerpo de Bomberos, está en huelga para protestar por la falta de estructura del cuerpo y el retraso en el pago de los salarios.En Natal, la capital regional, se han registrado en los últimos días saqueos en al menos cinco grandes comercios y el robo de unos cuarenta vehículos.SuNoticieroCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi