Catt Sadler, una de las comentaristas de espectáculos más famosas en Estados Unidos y una de las figuras principales del canal E! Entertainment , renunció al enterarse de que su compañero de trabajo, Jason Kennedy, ganaba el doble que ella. Después de 10 años trabajando junto a su coanimador Kennedy en el noticiero E! News y cubriendo eventos de entretenimiento, Sandler aseguró en entrevista con The New York Times que se despide de la compañía porque sus superiores se negaron a darle un aumento de salario, además de descubrir que su compañero Kennedy duplicaba el salario ella, aunque ambos realizan las mismas funciones, según lo reseñó el portal web People en español.En entrevista para la publicación, la periodista de 43 años aseguró: "Me informaron que mi compañero, con quien empecé a trabajar al mismo tiempo y que hacemos tareas similares, no tiene el mismo puesto que yo, y gana más que yo, de hecho, casi el doble", precisó Sadler.Sadler añadió que se siente muy triste de haber tomado la decisión pero que está actuando de acuerdo a sus creencias. "Por más que me quiera quedar, yo sé cuánto valgo, yo sé cómo se trabaja en la cadena, y yo solo quería lo que era justo y razonable".Cortesía de People